De lange weg naar de wettelijke regulering van online gokken in Nederland

In oktober 2021 lanceerde Nederland officieel zijn Wet inzake Kansspelen op Afstand, of kortweg KoA. Op grond daarvan kregen aanbieders van online casino games voor het eerst de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen waarmee ze in NL actief mogen zijn. Het betekent een nieuw tijdperk voor Nederlandse gokliefhebbers.

De evolutie van het gokken in Nederland

Casino’s in Nederland zijn niets nieuws. Zij worden, samen met aanbieders van sportweddenschappen, gereguleerd door de Wet op de Kansspelen van 1964. Die wetgeving werd echter al lang voor het internet aangenomen. Toen webgebaseerde casino’s en sportwedkantoren op het toneel verschenen, was nieuwe wetgeving nodig, en werd de Wet kansspelen op afstand opgesteld. Tot vorig jaar waren er geen online casino’s met een vergunning in Nederland, hoewel er tal van offshore aanbieders waren. Er is veel veranderd, onder andere online gokken is sinds 2021 volledig legaal in Nederland, toen de eerste vergunningen onder de nieuwe regelgeving werden uitgegeven.

De Wet op de Kansspelen 1964

In 1964 was de oorspronkelijke gokwet ruim voldoende om te toenmalige problemen omtrent gokken het hoofd te bieden. Gokken is natuurlijk iets van alle tijden; in de prehistorie gebruikten de mensen botjes om de toekomst te voorspellen, en daaruit ontstonden de eerste kansspelen. Door de eeuwen heen kende deze vorm van amusement tijdstippen dat het toegestaan werd of verboden was. In sommige van die verboden periodes werd gokken uiterst zwaar bestraft.

Gokken in de sixties

In de jaren zestig van vorige eeuw was er voor de zoveelste keer een ernstige wildgroei van illegale casino’s, vooral geconcentreerd in de grote steden. Wie in die tijd wilde gokken zonder kans te lopen op straf, zocht zijn vertier over de Duitse grens; daar mocht het wel. Maar gokken brengt geld in het laatje; en niet alleen voor de casino’s en spelers met het geluk aan hun zijde. Ook de regering kan mee van de inkomsten profiteren, maar dan moeten de spelletjes geregulariseerd worden.

Het eerste casino in Zandvoort

Er kwam dus een wet in 1964, maar het duurde nog tot 1976 voordat het eerste legale casino in Nederland de deuren opende. Het was een vestiging van Holland Casino en de locatie was te Zandvoort, hoewel op een ander adres dan nu. Machines waren er in het casino van Zandvoort nog niet, alleen maar tafels om roulette of blackjack te spelen.

Online gokken viel buiten de regelgeving

Ongeveer 50 jaar lang waren de uitbaters van casino’s, hun bezoekers en de beheerders van ’s lands staatskastevreden. In de helft van de jaren negentig ontstonden dan de eerste online casino’s. Razendsnel breidden hun activiteiten uit over de ganse wereld en prompt was de wetgeving van 1964 niet meer voldoende. Gokken werd terug illegaal; althans het online gokken. Spelen mocht nog altijd, maar dan alleen “op het land”.

De Wet KoA is goed nieuws is voor casino gamers in Nederland

Nu kunnen liefhebbers van gokspelletjes terug hun hart ophalen. En het maakt niet uit of je wilt pokeren of video slotsspelen in een fysiek casino, dan wel krasloten krassen of Bingo kaarten invullen op het internet. En jij profiteert mee van de nieuwe wet, want de aanbieders gaan tot het uiterste om nieuwe klanten te lokken met interessante welkomstbonussen of andere voordelen. De meer uitgebreide winstkansen maken de diverse casino games nog interessanter dan ze al waren.