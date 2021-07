De opmars van “El Koki”

Connect on Linked in

Carlos Luis Revete (1978), alias “El Koki”, is een van de grootste bendeleiders van Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Medio juli voerden ordetroepen een grote operatie uit tegen de bende van Revete (foto) waarbij 22 criminelen gedood werden en 38 anderen werden gearresteerd.

De machtsbasis van El Koki ligt in de wijk Cota 905, een dichtbevolkte, verpauperde wijk in het westen van Caracas. Tot voor kort was het een zogenaamde vredes-zone: een gebied waar de autoriteiten het op een akkoordje hadden gegooid met de criminelen. Als de bendeleden er voor zouden zorgen dat het in de wijk rustig bleef, dan zouden de autoriteiten hen ongemoeid laten. El Koki profiteerde volop van de situatie. Hij controleerde de uitgestrekte wijk en zijn handel floreerde.

“El Chavo”

Sinds 2013 was El Koki op de radar van de autoriteiten gekomen, onder andere vanwege moord, overvallen en drugshandel. El Koki werd een van de belangrijkste luitenanten van Jesús Alberto Ramos Calderón, alias “El Chavo”, die een grote rol speelde bij de ontwikkeling van de zogenaamde megabandas, bendes van meer dan 50 leden die goed georganiseerd waren en onderling samenwerkten tegen de autoriteiten. Nadat El Chavo door de politie was gedood, verkreeg El Koki het leiderschap van de megabanda in Cota 95. Naar verluidt bestaat de bende uit 70 tot 120 leden die zich bezighouden met drugshandel, witwassen, ontvoering en afpersing.

La Vega

Vanaf 2020 is de bende van El Koki ook in het gebied La Vega actief. Deze wijk is geen vredes-zone en wordt niet gecontroleerd door een andere bende. De organisatie van Koki stelde onder andere een avondklok in en op verschillende cruciale punten in de wijk werden checkpoints opgericht. Tegelijkertijd nam het geweld in de wijk toe, waarbij verschillende onschuldige burgers om het leven kwamen. bij diverse schietpartijen De autoriteiten besloten in te grijpen en vielen met groot machtsvertoon La Vega binnen. Ook dat ging gepaard met veel bloedvergieten. Maar El Koki en zijn loyale luitenant Yorfren Javier Guédez Bullones, alias “El Mayeya”, werden niet gevonden.

Shoot out

Daarna namen de vijandigheden tussen de bende en autoriteiten toe. Tijdens een shoot out met de politie schoten criminelen een politieman dood en raakten verschillende agenten gewond. De politiediensten sloegen terug en doodden meer dan 20 criminelen. Begin deze maand werd het hoofdkwartier van de politie en veiligheidsdienst in het centrum van Caracas onder vuur genomen door de bende waardoor verschillende agenten gewond raakten. In reactie vielen veiligheidstroepen Cota 905 binnen waarbij 22 criminelen de dood vonden.

DEA

Ondanks het explosief toegenomen geweld tussen politie en bendes heeft El Koki – nog steeds onvindbaar voor de autoriteiten – inmiddels vrijwel heel Caracas onder controle. Het is niet ondenkbaar dat hij daarmee ook een steeds belangrijkere speler in de internationale cocaïnehandel wordt. De Amerikaanse DEA becijferde onlangs dat bijna 24 procent van de cocaïne die wereldwijd wordt geproduceerd via Venezuela loopt.