Als geboren Utrechter had hij in zijn jeugd de aanleg van de Uithof nog meegemaakt. Tussen 1995 en 1996 maakte hij vijf slachtoffers. Hij trok ze de struiken in, mishandelde, bedreigde en verkrachtte. Daar in de struiken was hij heer en meester. Een baas zoals hij dat niet was in zijn dagelijkse leven. De lts’er specialiseerde zich in tegelzetten en metselen, maar ontwikkelde zich niet. Hij had vrienden, maar die kenden maar een deel van hem. Hij droeg zijn geheim waarschijnlijk alleen.