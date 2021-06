De Willem Podcast #126: Wat drijft de rappende crimineel/criminele rapper?

Connect on Linked in

In aflevering 126 van De Willem Podcast van onderzoeks- en misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink is Crimesite-redacteur Roel Janssen te gast om te vertellen over zijn nieuwe boek ‘Straight Outta Crime: gangsterrap in Nederland’.

(Beeld: Dag en Nacht Media)

In de uitzending worden onder anderen Delano ‘Keylow’ R., Sin Quin, Sugacane, Djaga Djaga, Green Gang en Makka besproken. Ook gaat het o.a. over hiphop, de opkomst en populariteit van gangsterrap in Nederland, drillrap én de verantwoordelijkheid van platenlabels en platformen van het bieden van podia aan rappende criminelen/criminele rappers.

De podcast is hieronder te beluisteren.