De Zwarte Cobra (71) vrijgelaten uit gevangenis (VIDEO)

De van een dubbele moord verdachte crimineel Henk Rommy (71), alias de Zwarte Cobra, is maandag vrijgelaten uit de penitentiaire inrichting in Nieuwegein. De Amsterdamse rechtbank besliste vorige week vrijdag al dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Rommy werd met confetti bij de gevangenispoort feestelijk onthaald door familie, vrienden en zijn advocaat Mark Teurlings, die hem begroetten en omhelsden. (tekst loopt door na de video).

De Amsterdamse rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van Rommy, omdat ze verwacht dat de behandeling van zijn strafzaak nog te lang op zich zal laten wachten. Hij stelde zelf gezondheidsproblemen te hebben, vanwege een hartkwaal.

Rommy kwam eind januari van het vorig jaar terug naar Nederland, nadat hij bijna zestien jaar vastzat in de Verenigde Staten wegens voorbereiding van xtc-smokkel. Hij werd in 2003 in Spanje opgepakt en twee jaar later uitgeleverd aan de VS, waar hij 20 jaar cel kreeg.

Vervolging

In 2015 werd al bekend dat Rommy nog een vervolging boven het hoofd hing, aangezien justitie hem verdenkt van het opdracht geven voor de dubbele moord uit 1993 op diamantverkoper en hasjhandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44) in Antwerpen.

Rommy zou een schuld van een miljoen euro hebben gehad bij Shamel, waar hij vanaf wilde. Shamel en zijn vriendin werden in het centrum van Antwerpen van dichtbij in een auto neergeschoten. Ze stierven enkele dagen later aan hun verwondingen.

Getuigen

Het Openbaar Ministerie heeft onder andere getuigenverklaringen als bewijs dat Rommy Mohamed ‘Moppie’ R. uitlokte om die aanslag te plegen. Kroongetuige Peter La Serpe uit het Passageproces verklaarde ook eerder dat het Rommy was die de opdracht gaf.

Smokkel

De Surinaams/Utrechtse drugscrimineel werd in 2003 in Spanje gearresteerd door een undercoveroperatie van de Amerikaanse anti-narcoticabrigade DEA. Rommy zou volgens de DEA hebben aangeboden te bemiddelen bij de smokkel van een miljoen xtc-pillen naar de VS. Volgens de Zwarte Cobra was er sprake van uitlokking, wat in Nederland niet is toegestaan.

In januari 2005 werd Rommy aan de VS uitgeleverd. In september 2005 werd hij in New York veroordeeld tot de maximale straf van 20 jaar. Hij kreeg strafkorting.