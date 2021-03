Justitie gaat Henk Rommy vervolgen voor dubbele liquidatie Antwerpen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Amsterdam gaat de onlangs naar Nederland teruggekomen crimineel Henk “De Zwarte Cobra” Rommy (69) vervolgen voor een dubbele liquidatie in Antwerpen in 1993. Dat meldt het misdaadprogramma Crime Desk op RTL5.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechtbank voorkomt. Rommy kwam eind januari naar Nederland, nadat hij bijna zestien jaar vastzat in de Verenigde Staten wegens voorbereiding van xtc-smokkel. Hij werd in 2003 in Spanje opgepakt en twee jaar later uitgeleverd aan de VS waar hij 20 jaar cel kreeg.

Liquidatieproces Passage

De Surinaams/Utrechtse drugscrimineel werd bij zijn aankomst in Nederland direct weer in detentie geplaatst omdat hij nog een oude celstraf uit 2001 van veertien maanden moet uitzitten vanwege een drugsdelict. In 2015 werd al bekend dat Rommy nog een vervolging boven het hoofd hing aangezien justitie hem verdenkt van het opdracht geven voor de dubbele moord uit 1993 op diamantenverkoper en hasjhandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44) in Antwerpen. Die zaak is behandeld in het Passage-proces, waarin onder anderen Dino Soerel terechtstond en tot dusver vier keer levenslang is opgelegd.

Getuigenverklaringen

Rommy zou een schuld van een miljoen euro hebben gehad bij Shamel. Hij en zijn vriendin werden in het centrum van Antwerpen van dichtbij in een auto doodgeschoten. In het liquidatieproces Passage zijn Jesse Remmers en “Moppie” R. tot levenslang veroordeeld voor (onder meer) de dubbele moord in Antwerpen. Het Openbaar Ministerie heeft onder andere getuigenverklaringen als bewijs dat Rommy Mohamed “Moppie” R. uitlokte om die aanslag te plegen. Kroongetuige Peter La Serpe uit het Passageproces verklaarde ook eerder dat het Rommy was die de opdracht gaf.