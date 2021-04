DEA ontdekte plan met cocaïne-drones

Connect on Linked in

Voor een rechtbank in Detroit in de Verenigde Staten staat een Albanees terecht die volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de FBI een wereldwijd cocaïnenetwerk op had gezet, dat onder meer werd gefinancierd door een bekende telecom-miljonair uit Detroit. Zeker twee Nederlandse inbeslagnames kamen uit dit onderzoek voort. De groep werkte aan de ontwikkeling van op afstand bestuurbare magnetische cocaïne-drones.

Chicago

Hoofdverdachte is een Albanees van 43 jaar die in de staat Illinois woonde. In 2015 begonnen verschillende federale diensten in de VS een onderzoek naar de man. Hij liep voor het eerst in de kijker toen hij na aankomst uit Albanië werd ondervraagd op het internationale vliegveld van Chicago. Agenten constateerden dat er zich in zijn telefoon foto’s bevonden waarop hij poseerde met een aanvalsgeweer en een semi-automatisch pistool.

Een jaar later liep hij nogmaals in de gaten op datzelfde vliegveld na thuiskomst uit Rome. Agenten zagen toen foto’s van Didani met grote pakketten geld.

Foto’s

Door deze aanhoudingen werd Didani kennelijk niet voorzichtiger. Althans: volgens de DEA hield hij zich daarna bezig met cocaïnehandel. In onderschepte berichten van Didani werden foto’s van rode en gele blokken van mogelijk geperste cocaïne gezien. Ook besprak Didani de noodzaak met contacten om discreet 117,6 miljoen dollar over te maken van een bank in Duitsland naar een bank in Dubai.

Hij legde bovendien contact met een bekende en succesvolle zakenman uit Detroit die fortuin had gemaakt in de telecom-business.

Financier

De Amerikaanse justitie stelt dat deze Marty Tibbitts daarna op ging treden als financier voor grootschalige transporten van cocaïne. Onderzoekers zeggen dat Tibbitts grote hoeveelheden cocaïne uit Zuid-Amerikaanse landen heeft gefinancierd. Uit elektronische dossiers en documenten zou blijken dat Tibbitts ‘diepgaande kennis had van de werking van de organisatie’, zo zei de openbaar aanklager deze week.

Vastklikken

Ook financierde Tibbits de ontwikkeling van torpedo-vormige drones die waren ontworpen voor de opslag van cocaïne. Deze op afstand bestuurbare drones konden zich vastklikken op de huid van schepen die over de Atlantische Oceaan naar Europa gingen, aldus de Drug Enforcement Administration. In de buurt van de Europese kust zou dan buitengaats een vissersboot naar de locatie van de drone worden gestuurd om die op te pikken. Een prototype is door de DEA in beslag genomen.

Toen Tibbits door een ongeluk met een vliegtuigje in juli 2018 in de VS om het leven kwam ging de groep van Didani nieuwe investeerders zoeken, in Ecuador, en de Verenigde Arabische Emiraten, onder meer in Dubai. Ook in Nederland zou Didani gesprekken hebben gevoerd met mogelijke financierders. Maar de plannen voor de onderwaterdrones gingen in de ijskast.

Rotterdam

De DEA zat de groep inmiddels op de hielen. Een reeks transporten die de groep vanuit Zuid-Amerika naar Europa liet vertrekken werd weggetipt aan de Europese autoriteiten, onder meer aan Spanje en Nederland.

In augustus 2019 namen Nederlandse autoriteiten 753 kilo cocaïne in beslag in de haven van Rotterdam. Die zending was verscheept aan boord van de Anisha R en geladen in Ecuador. In februari 2020 hoorden DEA-agenten in Detroit over een vrachtcontainer met cocaïne, van Didani. Vijf dagen later namen rechercheurs in Nederland 14 zwarte plunjezakken met ongeveer 644 kilo cocaïne in beslag, verborgen aan boord van het schip de Jean Gabriel. Deze vangsten werden overigens niet bekend gemaakt.

De Amerikanen denken dat Didani’s drugsring ook in verband stond met inbeslagnames van meer dan 1.000 kilo cocaïne die in april 2020 vanuit Peru naar Nederland zijn verzonden, en enkele dagen later van 1.100 kilo in Spanje.

Didani zit in Detroit in voorlopige hechtenis.