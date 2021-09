DEA-operatie in Spanje en Marokko: acht ton hasj gepakt

Connect on Linked in

In een operatie van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), de binnenlandse inlichtingendienst DGSN van Marokko en de Spaanse Nationale Politie is acht ton hasj in beslag genomen en zijn vijf Spaanse en Marokkaanse verdachten gearresteerd. Doelwit van de actie was een criminele organisatie uit de westelijke regio Galicië. De drugs werden gevonden in een huis in de Spaanse havenstad Algeciras.

De onderzoeken begonnen zes maanden geleden nadat er informatie werd geleverd over een groep die hasj vanuit Marokko naar Spanje zou vervoeren. De hasj werd in vrachtauto’s op de veerboot vanuit Tanger naar Algeciras naar Spanje gebracht. Door een Marokkaanse vrachtwagen te volgen kwamen de speurders uit bij een adres in Algeciras waar de hasj in een magazijn werd opgeslagen.

Tijdens de operatie hebben de agenten 8.200 kilo hasj, een vrachtwagen, twee personenauto’s, meerdere mobiele telefoons, computerapparatuur, een geladen jachtgeweer, een pistool en verschillende munitie in beslag genomen.

Het gebeurt zelden dat bekend wordt dat de Amerikaanse DEA zich mengt in een onderzoek naar hasjsmokkel naar Europa. Doorgaans richt de DEA zich vooral op cocaïnehandel richting de Verenigde Staten.