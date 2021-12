‘Deal op komst in groot onderzoek synthetische drugs’

Connect on Linked in

Een van de drie hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugslabs in Overijssel, Gelderland en Groningen gaat mogelijk een deal sluiten met het Openbaar Ministerie waarbij hij verklaringen gaat afleggen. Dat bericht De Gelderlander. Het gaat niet om een kroongetuigedeal maar om een vorm van schuldbekentenis. De bedoeling is om met bepaalde afspraken de voortgang van processen te versnellen. Bij rechtbanken in Rotterdam en Den Bosch zijn al dit soort afspraken gemaakt.

In de bewuste zaak zijn zeker tien verdachten in beeld. De advocaten Cem Polak en Ilyas Azarkan zeggen met het OM om de tafel te gaan om afspraken te maken. Wat er precies op tafel gaat komen voor een deal is nog onduidelijk. Tot nu toe hebben de verdachten in deze omvangrijke zaak gezwegen.

De twee advocaten en de officier van justitie hebben de rechtbank gevraagd hoe ze tegenover ‘procesafspraken’ staat. De rechtbank heeft laten weten er ‘niet onwelwillend’ tegenover te staan. De rechtbank benadrukt dat bij een deal de rechtbank geen partij is en er dus ook niet aan gehouden is.

Op de volgende regiezitting in februari moet duidelijk zijn of die afspraak er komt of niet.