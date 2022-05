Deense politie zoekt Nederlander voor marteling in Kopenhagen

Connect on Linked in

De Deense politie is op zoek naar een een 24-jarige Nederlander omdat die ervan wordt verdacht in een appartement in Kopenhagen, een man zeer ernstig te hebben mishandeld. Het lichaam van het slachtoffer werd toegetakeld met een mes en het oor werd afgesneden. Een andere verdachte is dinsdagavond in Kopenhagen gearresteerd.

‘Gevaarlijk’

De man heet Yahye Mohamed Omar. Hij wordt door de Deense politie ‘gevaarlijk’ genoemd.

De mishandeling gebeurde op 15 mei in een woning in stadsdeel Silkegade in Kopenhagen. Een 25-jarige man werd op die zondag herhaaldelijk in zijn lichaam gestoken, zijn wang werd opengesneden en zijn linkeroor afgesneden.

Noorwegen

Dinsdagavond heeft de politie van Kopenhagen al een 20-jarige medeverdachte gearresteerd voor de mishandeling. Tegen Omar is nu een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou mogelijk naar Zweden, Noord-Duitsland of Engeland zijn gevlucht. Ook noemt de politie de mogelijkheid dat de man zich in Noorwegen in het gebied rond Oslo bevindt. De man heeft banden met Groot-Brittannië, aldus de Deense politie.

Over het motief voor de mishandeling en de verdere toedracht is niets medegedeeld.