Deken wil Eindhovense advocaat van tableau aschrappen

De Eindhovense advocaat dreigt uit het ambt gezet dreigt te worden nadat hij drie keer in de cel belandde. Dat gebeurde na een escalatie in een liefdesrelatie. Vijf keer werd hij aangehouden door de politie. Hij was al een keer geschorst door het Hof van discipline. Maandag diende opnieuw een tuchtzaak nadat hij in december werd opgepakt na een wilde autoachtervolging door de politie.

Definitief

Mogelijk krijgt hij opnieuw een schorsing opgelegd. De 33-jarige Burhan K. zei maandag dat politie, de deken van advocaten én de media het op hem hebben gemunt: ‘er is een klopjacht gaande’. Dat ontkende de deken die hieraan toevoegde dat op korte termijn ook een verzoek van hem ligt om de advocaat definitief uit het ambt te zetten. Om zich tegen dat laatste te verdedigen zal de advocaat meer tijd krijgen.

In december werd hij door de politie betrapt na overtreding van het contactverbod met zijn ex-vrouw waarna hij op de vlucht sloeg en bovendien door rood licht reed. Hij zat maandag nog vast.

Shishalounge

Volgens de deken tobt de advocaat ook met financiële problemen in de advocatenpraktijk, een boekhouding waarin tevens de exploitatie van zijn shishalounge in Eindhoven voorkomt en er zijn onbetaalde rekeningen in de procedure over zijn echtscheiding.

De tuchtrechter beslist binnen een week over het verzoek van de deken om een tijdelijke schorsing. Daarna volgt de procedure over een schrappen van het tableau.