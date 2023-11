Den Haag: man ontvoerd om partij cocaïne

Connect on Linked in

In Wateringen of Den Haag is zondagmorgen een man ontvoerd in verband met een grote partij cocaïne die zou zijn verdwenen. Er is van het slachtoffer een video gemaakt, die zondag bij familie en bekenden van het slachtoffer is terechtgekomen, waarvan Crimesite en de politie beelden hebben gezien. De politie spreekt vooralsnog van ‘een vermissing’.

27 jaar

Een familielid van het slachtoffer sloeg alarm en heeft de politie gewaarschuwd.

De politie spreekt nu van de vermissing van de 27-jarige Lakshan Navaradnam. Hij is sinds omstreeks 10.30 vermist uit Den Haag. Hij is het laatst gezien op de Vigelandstraat in Den Haag waar hij is vertrokken in zijn zwarte Volkswagen Polo met het kenteken X254GJ. Volgens familie en bekenden van het slachtoffer gaat het inderdaad om deze persoon.

‘Half uur’

Op het filmpje is het slachtoffer geblinddoekt en zittend op een stoel te zien. Er is een stem te horen die zegt dat er ‘een half uur’ tijd is. Er wordt geld geëist en teruggave van een partij cocaïne van meer dan een ton die recent in de haven van Antwerpen zou zijn verdwenen.

De politie zegt niet te kunnen bevestigen dat de persoon die te zien is op het filmpje inderdaad de vermiste man is.