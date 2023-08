Den Helder: dode en zwaargewonde bij schietpartij

Bij een schietpartij in Den Helder is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Een tweede man is zwaargewond geraakt bij de schietpartij. Over de toestand van een derde gewonde is niets bekend. Er is niemand aangehouden.

Café De Bierbron

Even na middernacht hoorden en zagen getuigen de schoten vallen in een druk uitgaansgebied, dichtbij café De Bierbron. De schietpartij gebeurde bij de kruising van Brouwerstraat en Bassingracht. Nadat de politie ter plaatse kwam werden meerdere ambulances en twee traumahelikopters opgeroepen.

Auto

Het dodelijk gewonde slachtoffer zou een man een man van Antilliaanse komaf zijn. Bij de schietpartij was ook een auto betrokken, die door een forensisch team van de recherche is onderzocht.