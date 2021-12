Derde cokevangst in Gentse haven

Connect on Linked in

De federale politie en de douane in Gent hebben vorige week maandag 150 kilo cocaïne ontdekt op een schip dat was aangekomen vanuit Brazilië. De drugs zaten verstopt aan de onderkant van het schip. De vangst werd pas het afgelopen weekend bekend gemaakt. Op 20 december merkte de bemanning van het schip dat er duikers in het water rond het schip zwommen.

De politie werd gebeld maar toen die arriveerde waren de duikers verdwenen.

Onderzoek aan het schip leidde naar een zending cocaïne die bleek te zijn verstopt in de zeekast van het schip. De zeekast is een ruimte aan de onderkant van het schip waar de leidingen voor het aanzuigen van koelwater zijn gekoppeld. Er zit een zeef in die grotere stukken afval moet tegenhouden. Er waren drie grote zakken met in totaal ongeveer 150 kilo cocaïne in de zeekast vastgemaakt.

Het schip was afkomstig uit de haven van Santos in Brazilië.

Kleinere zeeschepen kunnen Gent bereiken via de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. In juni van dit jaar namen de autoriteiten 216 kilo in beslag. Eind september werd er in Gent 500 kilo cocaïne gepakt op een schip met fruitsap, eveneens afkomstig uit Brazilië.