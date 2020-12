Derde explosie bij Poolse supermarkt

Connect on Linked in

In Beverwijk is explosief afgegaan in winkelcentrum Beverhof bij een Poolse supermarkt. Dat gebeurde woensdagochtend kort na 05.00. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder deze week waren er ontploffingen bij Poolse supermarkten in Aalsmeer en in het Brabantse Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).

De winkels zijn van de Biedronka-keten. Die heeft dezelfde naam als een Poolse supermarktketen maar staat daar los van van. De Telegraaf schrijft dat de betrokken supermarkten in handen zijn van Iraakse Koerden. De eigenaar van een winkel in Aalsmeer zegt in de krant geen idee te hebben wie erachter zit.