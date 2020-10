Derde keer: ramkraak bij juwelier in Wateringen

Connect on Linked in

Bij een juwelier in Wateringen is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de derde keer een gewelddadige inbraak geweest. Of er buit is gemaakt is onduidelijk.

Het doelwit was juwelier Nottet aan de Herenstraat in Wateringen. Er was een ramkraak waarbij het rolluik voor de etalage kapot werd gereden door een auto.

In 2017 werd een ruit van de etalage ingeslagen en werden er sieraden buitgemaakt. In 2014 maakten inbrekers een gat in de muur. Die kraak mislukte omdat getuigen de politie waarschuwden.