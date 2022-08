Derde plofkraak in Amsterdam in drie weken

Connect on Linked in

Bij een geldautomaat in Amsterdam-Oost is in de nacht van zaterdag op zondag om 05.20 een plofkraak geweest. Het gebeurde op de kruising van de Eerste Oosterparkstraat en de Iepenweg. Aan de gevel van het appartementengebouw waar de geldautomaat is gevestigd is grote schade. Er zijn geen verdachten aangehouden. Of er geld buit is gemaakt is niet duidelijk.

Een paar honderd meter verderop was er aan het Beukenplein vorige week ook een plofkraak. Op 16 juli was er een explosie bij een geldautomaat in Amsterdam-Osdorp.