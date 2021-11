Derde schietpartij fataal voor Amerikaanse rapper

De Amerikaanse rap-artiest Young Dolph is woensdagmiddag lokale tijd in zijn woonplaats Memphis, Tennessee, doodgeschoten. Hij gold in de VS als één van de meest veelbelovende nieuwe sterren van de hiphop. Het was de derde keer dat hij op straat onder vuur werd genomen. De politie van Memphis meldt dat er een dodelijke schietpartij plaatsvond op de parkeerplaats van bakkerswinkel Makeda’s Homemade Butter Cookies, waar de rapper vaker kwam. Young Dolph, echte naam Adolph Thornton Jr. was 36 jaar.

Oma

Op het moment van de schietpartij stond de Lamborghini van de rapper voor de deur van de winkel geparkeerd. Er is over de toedracht en de dader niets bekend.

Young Dolph werd geboren in Chicago maar verhuisde als kleine jongen naar Memphis waar hij werd opgevoed door zijn grootmoeder. Zijn beide ouders waren verslaafd aan crack cocaïne, en het gezin leefde in de wereld van drugs en geweld. Tegen de tijd dat hij een tiener was leek Young Dolph in Memphis dezelfde kant als zijn ouders te gaan op te gaan, ondanks de zorgen van zijn oma, die nog voor twee andere kinderen zorgde. Hij kwam enige tijd in de criminaliteit terecht. Het verdiende geld ging deels naar zijn oma. Hij vertelde over zijn jeugd in een interview met Vice.

Geweld

Op zeker moment keerde zijn geluk en werd hij succesvol in de rapscene. Hij begon eind jaren 2000 met het uitbrengen van mixtapes. Zijn teksten zijn scherp en soms kritisch over zichzelf en anderen. Maar zijn verleden achtervolgde hem.

Over het geweld in zijn leven toonde hij zich minachtend en beschreef bedreigingen met zwarte humor. In 2017 werd hij in Charlotte, North Carolina beschoten. Daarna bracht hij het album Bulletproof uit, dat opende met 100 Shots, waarin de tekst: ‘How the fuck you miss a whole hundred shots?’ Nadat Young Dolph in dat zelfde jaar 2017 in Hollywood werd neergeschoten, kwam hij met een videoclip, Believe Me, die begon in het ziekenhuis waar hij getooid met diamanten aan het rappen was en eindigde met zijn arm in het verband in een tuin al rappend met zijn zoontje naast zich.

De politie heeft voor beide schietpartijen mensen verdacht uit de entourage van een andere rapper uit Memphis, Yo Gotti, en ook die rapper zelf. Maar tot een vervolging is het nooit gekomen.

Zijn laatste soloalbum, “Rich Slave”, kwam vorig jaar op nummer 4 in de Billboard-albumlijst.