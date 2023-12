Derde verdachte aangehouden in verband met schietpartij Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft woensdag een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van 28 september, op het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC.

Spoor

Het gaat om een 29-jarige man uit Den Haag. De politie is hem op het spoor gekomen, in het onderzoek naar de herkomst van de gebruikte wapens. De man is gearresteerd voor verboden wapenbezit.

Een rechercheteam is nog volop bezig met het onderzoek naar de gebeurtenis, meldt de politie in een bericht. Daarom doet ze geen verdere mededelingen over de arrestatie.