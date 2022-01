Derde verdachte gearresteerd om Rotterdamse schietpartij

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft op vrijdag een nieuwe verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op 21 november in het Oude Noorden in Rotterdam. Bij dat incident in Rembrandtstraat werden meerdere woningen en auto’s geraakt maar raakte niemand gewond. Ook in de Jacob Catsstraat werd geschoten.

De verdachte is een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Naar aanleiding van een opgegeven signalement van een getuige hebben agenten direct na de schietpartij twee verdachten aanhouden: een 23-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige man uit Den Haag. Zij zijn inmiddels in vrijheid gesteld maar zijn nog wel verdachte.

Het onderzoek loopt nog en de politie heeft nog meer verdachten op het oog.