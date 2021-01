Dertig jaar celstraf geëist voor moord op Wout Sabee

Connect on Linked in

Justitie heeft vandaag een celstraf van dertig jaar geëist tegen de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Wout Sabee in 2016.

Drugssmokkel

De 38-jarige verdachte uit Nieuwegein wordt daarnaast verweten aan het hoofd te hebben gestaan van een criminele organisatie die jarenlang drugs naar Engeland smokkelde.

Aanslag

Wout Sabee werd op 24 juni 2016 voor zijn huis aan de Ten Veldestraat in De Meern doodgeschoten. Twee jaar eerder, in juni 2014, overleefde hij een aanslag op zijn leven. De twee schutters hiervan werden veroordeeld tot 11,5 en 12,5 jaar cel.

Na de mislukte poging legde Wout Sabee bij de politie verklaringen af die alleen mochten worden gelezen als hij zou komen te overlijden: zogenaamde testamentverklaringen.

Zaken

Het onderzoek naar de drugstransporten startte na de liquidatie van Aziz Anzi in september 2015. Uit de berichten in zijn telefoon bleek dat Anzi veel zaken deed met de verdachte. Daarbij ging het om grootschalige drugstransporten naar Engeland.

De criminele organisatie van de verdachte man had vuurwapens, gestolen auto’s met valse kentekenplaten, garageboxen en bakens. Er liepen verschillende drugslijnen tussen Engeland en Nederland, en eentje met de Dominicaanse republiek. Ook Wout Sabee was betrokken bij deze drugstransporten.

Onderschept

Eén van deze transporten, naar Dover, werd in 2013 onderschept. Maar de Engelse politie had niet het juiste aantal kilo’s vermeld. De verdachte vermoedde daarom dat Sabee de cocaïne had achtergehouden en eiste daarom 300.000 euro van hem.

Wout Sabee voelde zich hier niet verantwoordelijk voor en betaalde niet. In zijn testamentverklaring wees hij naar de 38-jarige verdachte als degene die bij hem verhaal kwam halen over de ‘vermiste’ partij cocaïne.

Twijfel

De advocaat van de verdachte gaf aan twijfel te hebben over de testamentverklaringen. Volgens rechtspsycholoog Peter van Koppen waren ze niet consistent.

Justitie meldt donderdag in een persbericht dat de officier van Justitie dit kon verklaren. Sabee had namelijk in zijn verklaringen informatie gegeven over het onderschepte transport en de nasleep daarvan. Dit was het enige transport dat fout was gegaan.

Daarnaast is uit tapgesprekken gebleken dat de vriendin van een van de daders van de eerste poging tot moord meteen na de aanslag met deze latere verdachte belde. Ook is aangetoond dat de verdachte die twee daders kende. Er is DNA van een van hen gevonden op een wapen dat is gevonden in een loods, die kan worden gelinkt aan de criminele organisatie van de verdachte man.

In 2016 zat er een korte periode een peilbaken onder de auto van Sabee. Uit onderschepte berichten bleek dat de verdachte hierbij betrokken was. Ook had hij kort voor de liquidatie contacten met een of meer potentiële schutters.

Moord

Een van hen werd twee weken voor de liquidatie van Sabee aangehouden voor een ander feit. In zijn telefoon werd informatie over Sabee gevonden, zoals het adres en kentekennummers. Wie uiteindelijk de moord heeft uitgevoerd, een van degenen met wie de verdachte in gesprek was of een nieuwe schutter, is niet bekend. De uitvoerder van de moord is niet opgespoord.

De officier van justitie vindt dat hiermee bewezen is dat de 38-jarige man uit Nieuwegein aan het hoofd van de criminele organisatie stond, en hij opdracht heeft gegeven om Wout Sabee te vermoorden. Vanwege de ernst van de feiten eiste de officier vandaag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig jaar.