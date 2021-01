Kritiek op strafdossier over moord op Sabee

Connect on Linked in

De rechtspsycholoog Peter van Koppen heeft forse kritiek geuit op het strafdossier van de Nieuwegeiner Marcel D. (38) over de moord op drugshandelaar Wout Sabee (foto), aldus Het Parool. Het Openbaar Ministerie beschouwt Marcel D. de opdrachtgever van de liquidatie op 24 juni 2016 bij het huis van Sabee in De Meern. Dinsdag dient de zaak voor de rechtbank in Utrecht. D. en medeverdachten worden ook beschuldigd van meerdere drugstransporten.

Kluisverklaringen

De kluisverklaringen die Wout Sabee aflegde nadat er in 2014 een mislukte aanslag op hem was gepleegd zijn belangrijk bewijzen de zaak. Deze verklaringen konden alleen door de politie worden gebruikt als hij zou komen te overlijden. Sabee vertelt erin dat Marcel D. hem financieel verantwoordelijk zou houden voor een mislukt cocaïnetransport dat op 3 mei 2013 in Dover werd gepakt door de politie. In 2016 legde Sabee ook nog aan de tactische recherche twee verklaringen af waarin hij bleef bij zijn eerdere verhaal over de dreiging vanuit D..

‘Weinig kritisch’

De oud-hoogleraar Van Koppen is kritisch over het verhoor van Sabee door rechercheurs. Tijdens de verhoren is door de rechercheurs gezegd dat de informatie die Sabee gaf mee zou wegen bij besluitvorming over diens beveiliging. Van Koppen stelt in een rapport in opdracht van de advocaat van Marcel D. dat daarmee aan Sabee ‘een motief’ is gegeven om in ieder geval iets te vertellen.

Volgens Van Koppen is Wout Sabee ‘weinig kritisch’ ondervraagd. Op verschillende punten kan zijn verklaring volgens Van Koppen niet waar zijn.

Sabee stelde meermaals dat een man (“Doesie”), die hij een paar keer had ontmoet, achter de aanslag op zijn leven zou zitten. Maar bij een fotoconfrontatie in maart 2015 herkende hij Marcel D. niet. Bij een tweede fotoconfrontatie gaven rechercheurs, in strijd met de regels, aan dat Marcel D. in de fotoreeks was opgenomen. Die laatste confrontatie vindt Van Koppen ‘van nul-en-generlei waarde’.

Noffel F.

De recherche denkt dat Marcel D. samenwerkte met Naoufal “Noffel” F. en Ridouan Taghi. In telefoons van F. werden pgp-adressen van D. opgeslagen.

Een peilbaken dat onder een auto van Wouter Sabee werd aangetroffen kwam uit een partij van een spyshop uit Best met andere peilbakens. Die peilbakens zijn gebruikt voor de moord op Aziz Anzi langs de A12 (2015) en bij de mislukte aanslag op Peter “Pjotr” R. in Diemen (2015). F. is veroordeeld als opdrachtgever voor de moordaanslag op Peter R..

Er is anonieme informatie waarin wordt gesteld dat D. in het kamp van Ridouan Taghi zit. De kroongetuige in de zaak van Taghi, Nabil B., heeft verteld dat Sabee dood moest omdat hij 200 kilo drugs zou hebben gestolen.

