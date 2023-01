Deurne (B): Romp zonder ledematen in de kelder

Connect on Linked in

In de kelderverdieping van een appartementsgebouw in het Belgische Deurne, in de regio Antwerpen, zijn vrijdagavond lichaamsresten aangetroffen. Dat bevestigt het Antwerps parket aan de Gazet van Antwerpen. Het zou gaan om een lichaam, zonder hoofd of ledematen, dat in een reiskoffer zat.

Zeil

De politie kwam vrijdagavond rond 20.00 ter plaatse. Later werd de ingang van het gebouw (met tien appartementen en een bedrijf) afgeschermd met een zeil. Ook vuilzakken en een koffer die op de stoep stonden, werden afgeschermd. Rond 22.00 werd forensisch onderzoek gestart.

Het Antwerps parket bevestigt dat er lichaamsdelen zijn gevonden in een pand aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne.

Koffer

Volgens informatie van de Gazet werden de lichaamsresten aangetroffen toen een van de bewoners een kast wilde verhuizen naar de kelder. In zijn berghok stond een onbekende koffer met daarin de lichaamsresten. De bewoner heeft toen onmiddellijk de politie gebeld.

Volgens verschillende buren werd de kelderverdieping van het gebouw gefrequenteerd door onder meer druggebruikers.