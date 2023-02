Deze week al twee explosies in Rotterdam-Zuid (UPDATE)

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is voor de tweede achtereenvolgende dag een explosief afgegaan bij een woning. Woensdagochtend was er een ontploffing voor een huis aan de Riederlaan in Rotterdam-Zuid. Dat gebeurde rond 05.00. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

(Beeld MediaTV)

Lont

Een ruit en de voordeur werden vernield en ook de rest van de gevel liep schade op. De daders lieten een een lang wit touw achter, waarschijnlijk was dat ontstekingslont dat gebruikt kan worden om een explosief tot ontploffing te brengen. Er is geen verdachte aangehouden. Er was volgens de politie waarschijnlijk één dader die wegreed op een elektrische step.

Tuin

Dinsdagochtend was er een explosie bij een huis op het Wim Wagenerhof in Rotterdam-Zuid. Dat was rond 06.30. Er bleek in de tuin een explosief tegen de achtergevel te zijn gegooid. De schade was flink en ook omliggende woningen raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond. Over de dader of daders is niets bekend geworden.

Op beide lokaties hebben het Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing van de politie onderzoek gedaan. De politie onderzoekt of er verbanden zijn met eerdere explosies die recent hebben plaats gevonden in Rotterdam-Zuid.