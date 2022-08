Dieven strooien tijdens achtervolging bankbiljetten over snelweg

Connect on Linked in

Op de A59 hebben dieven maandagavond ter hoogte van Oosterhout bankbiljetten uit een auto gegooid toen ze werden achtervolgd door politie. Daardoor zetten meerdere automobilisten hun auto aan de kant om biljetten te rapen. Dat leidde tot chaotische taferelen op de snelweg, aldus RTV Rijnmond.

Supermarkttas

Eerder was op het Veilingterrein in Rotterdam-Kralingen een man beroofd van een supermarkttas met een grote hoeveelheid biljetten. De gewaarschuwde politie zette de achtervolging in. Via de A16 ging het richting Brabant over de A59.

Beelden

Bij Raamsdonksveer zijn de drie inzittenden van de vluchtauto gearresteerd: een 17-jarige jongen uit Den Bosch, een 21-jarige man uit Groningen en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een van hen zette beelden van de achtervolging op Dumpert.

Volgens de politie heeft een deel van de mensen het geld meteen overhandigd aan de politie. Hoeveel geld er is gedumpt en hoeveel mensen dat geld niet hebben teruggegeven, kan de politie niet zeggen.