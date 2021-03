Directie ABN AMRO wist al in 2014 over witwasproblematiek

Connect on Linked in

De raad van bestuur van ABN AMRO is al in 2014 geïnformeerd over interne problemen met witwassen. Toch werd een samenwerking met het Openbaar Ministerie om hier naar te gaan kijken op het laatste moment gestopt. Dat blijkt uit e-mails en vertrouwelijke documenten waarover Follow the Money heeft gepubliceerd.

Geheim

Het onderzoek zou op grote schaal data gaan screenen. Voorbereidingen in samenwerking met adviesbureau PwC waren al een jaar aan de gang. Toenmalig bestuurslid Caroline Princen mailde volgens FTM een dag voordat het interne onderzoek zou beginnen aan het Openbaar Ministerie dat het project niet door kon gaan omdat er zorgen waren over afscherming met betrekking tot privacy. Klantgegevens zouden moeten worden gedeeld met externe partijen en Princen wilde niet dat het OM resultaten van het onderzoek in een rapport zou opnemen. Ze schreef:

De bank is akkoord met het delen van de resultaten met het OM, maar niet met het feit dat er gepubliceerd wordt omtrent het proces.

De betrokkenheid van ABN Amro zou geheim moeten blijven, zo staat in e-mails. De raad van bestuur stond destijds onder leiding van oud-VVD-minister Gerrit Zalm.

Odebrecht

Het OM opende in 2019 een onderzoek naar ABN AMRO naar aanleiding van meldingen over ongebruikelijke transacties en onvoldoende due diligence onderzoek naar achtergronden van klanten. De verdenkingen waren eerst gelegen in misdrijven in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Recent is die verdenking verzwaard met schuldwitwassen. Dat houdt in houdt dat de bank redelijkerwijs een vermoeden zou hebben gehad dat bepaalde geldstromen crimineel waren en vervolgens niets of te weinig deed om hier tegen op te treden.

De Telegraaf meldde eerder dat deze verdenking te maken heeft met het Odebrecht-onderzoek dat al jaren in verschillende landen in Zuid-en Midden-Amerika voor schandalen zorgt. Het Braziliaanse bouwbedrijf zou ruim 100 miljoen euro smeergeld aan ambtenaren en politieke partijen hebben betaald. Er zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt en ook betrokkenheid zijn geweest van ABN AMRO.

De vraag komt nu op of de verdenkingen zich ook uitstrekken naar de bestuurders op het hoogste niveau, zoals Gerrit Zalm.