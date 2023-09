Dit jaar al ruim 100 arrestaties voor explosies en schietpartijen in regio Rotterdam

Print This Post

De politie Rotterdam heeft dit jaar al ruim honderd arrestaties verricht in verband met explosies en schietpartijen. Sommige verdachten zouden betrokken zijn geweest bij meerdere, soms wel zeven of acht verschillende geweldsincidenten. Dat meldt de politie vrijdag.

(Een explosie bij een pand aan de Crooswijkseweg in Rotterdam, in juni / Beeld JBMedia)

Rotterdam kampt dit jaar met een golf aan explosies. Per 31 augustus in totaal 117. Daarnaast vonden er 65 schietpartijen plaats. In totaal zijn voor deze 182 ‘incidenten van excessief geweld’ 103 verdachten aangehouden. Omdat veel onderzoeken nog lopend of net gestart zijn, verwacht de politie nog veel meer aanhoudingen.

20% minderjarig

Van de aangehouden verdachten is 20% minderjarig. 58% is jonger dan 24 jaar. Ongeveer de helft komt uit Rotterdam, de rest grotendeels uit de andere gemeenten in de regio, een klein deel komt van buiten de regio.

‘Makelaar’

Sommige verdachten zijn betrokken bij meerdere incidenten. Meerdere personen worden verdacht van betrokkenheid bij zes, zeven of zelfs acht verschillende incidenten. De verdachten zouden onder meer uitvoerders zijn geweest of bestuurder van een vluchtauto, sommige anderen zouden hebben opgetreden als tussenpersoon of ‘makelaar’.

Cameratoezicht

Een deel van de verdachten is op heterdaad aangehouden, in andere situaties werden verdachten opgepakt doordat meldkamercentralisten live mee kijken met cameratoezicht. Ook werden verdachten gearresteerd buiten heterdaad, waarbij camerabeelden, digitaal onderzoek en forensisch onderzoek een belangrijke rol speelden.

Wonder

Politiechef Fred Westerbeke noemt het een wonder dat er nog geen ernstige slachtoffers zijn gevallen onder bewoners of voorbijgangers. ‘Er zijn explosies waarbij gevels er compleet uit liggen en huizen van binnen verwoest zijn.’

Westerbeke zegt dat zeker de jongere verdachten zich niet realiseren hoe ernstig het feit is dat ze plegen en welke gevolgen het kan hebben. Maar ook over hun eigen handelen lijkt soms lichtzinnig te worden gedacht. ‘Ik steek een cobra af voor een lekker bedrag, die steek ik met Oud en Nieuw ook wel eens af, dus waarom niet. Maar zo simpel is het niet. Zeker bij meerderjarigen wordt dit zwaar bestraft.’