Dit zijn de gevaarlijkste gebieden van Mexico

Het aantal dodelijke slachtoffers door geweld van drugskartels in Mexico is nog steeds ongekend hoog. Die hoge aantallen hebben zelfs het effect van een verminderde levensverwachting voor de Mexicanen. Crimesite zette op een rijtje welke deelstaten het gevaarlijkst zijn – handig voor straks als de reisbeperkingen vanwege Covid-19 worden versoepeld.

Als je kijkt naar vuurwapengeweld in het eerste kwartaal van dit jaar, dan staat de regio Guanajuato bovenaan met 1009 geweldsmisdrijven. Dat zijn er 11 per dag. De deelstaat ligt in het midden van Mexico en heeft circa 6 miljoen inwoners.

Op de tweede plaats staat Edomex (een andere benaming voor de deelstaat die verwarrend genoeg ook Mexico wordt genoemd) met 967 vuurwapenmisdrijven in de eerste 3 maanden van dit jaar. Edomex is de meest bevolkte deelstaat van het land.

Michoacán de Ocampo staat op de derde plaats met 688 vuurwapenmisdrijven. Er wonen ruim 4,5 miljoen mensen in deze deelstaat.

Jalisco

Jalisco telt 649 geweldsmisdrijven met een vuurwapen en staat daarmee op de derde plaats. De deelstaat heeft haar naam gegeven aan een van de meest bloedige drugskartels van Mexico: het Jalisco-kartel, ook wel bekend onder de naam CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), dat ook gewelddadige confrontaties met de politie niet schuwt. De staat grenst aan de Pacifische kust waar verschillende resorts zijn gevestigd. Reisorganisatie TUI bijvoorbeeld biedt vakanties aan in Puerto Vallarta in Jalisco.

Baja California

In de deelstaat Baja California werden in het eerste kwartaal van dit jaar 605 vuurwapenmisdrijven geteld. Het schiereiland dat in de Pacific grenst aan de VS staat daarmee op de vijfde plaats. Baja California heeft bijna 3,5 miljoen inwoners.

Yucatán

Van de meer dan 30 deelstaten heeft Yucatán – de toeristische plek bij uitstek voor Europeanen in Mexico – verreweg het minste aantal misdrijven met een vuurwapen: 3.

(Cijfers afkomstig van het platform Borderlandbeat.)