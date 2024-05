Dna-match: zes jaar geëist voor gewelddadige woningoverval in Ottersum uit 2012

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Roermond zes jaar cel geëist tegen de 31-jarige A.A. uit de regio Arnhem voor een gewelddadige woningoverval in Ottersum, bijna twaalf jaar geleden. Bij de roof werden naast sieraden een bedrag van 130.000 euro gestolen.

Vastgebonden

Op 17 augustus 2012 ziet de vrouw middenin de nacht vier overvallers met bivakmutsen en handschoenen in haar woning aan de Broekstraat in Ottersum (gemeente Gennep) als ze naar het toilet wil gaan. Haar man, die in bed ligt, hoort gestommel. Half slapend maant hij zijn vrouw tot stilte, omdat hij wil slapen. Kort daarna ziet hij dat er iemand met een geweer op hem gericht voor zijn bed staat. De overvallers willen geld en sieraden en houden de bewoners onder schot. Zij moeten zorgen voor toegang tot twee kluizen. Voordat de vier overvallers de woning verlaten en op de vlucht slaan, binden zij de bewoners vast met tiewraps en tape. Naast de sieraden is er die nacht ruim 130.000 euro weggenomen.

TCI-info

De politie start een onderzoek naar de verdachten, maar dat blijft zonder resultaat. Wel is er een anonieme melding met beschrijvingen van de signalementen van de verdachten. Ook komt de naam van de verdachte die vandaag terechtstond in 2012 naar voren bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) als een van de daders van de overval.

Dna-match

In 2023 blijkt dat er door nader onderzoek van het dna-mengprofiel een dna-match is met diezelfde verdachte. Zijn dna-sporen zijn aangetroffen op het uiteinde van de tape waarmee de slachtoffers waren vastgemaakt. De daders droegen weliswaar handschoenen, maar de tape werd door een van de daders met de mond afgescheurd, zo blijkt volgens het OM uit onderzoek. De politie houdt vervolgens de 31-jarige man aan uit de regio Arnhem.

In haar requisitoir ging de officier van justitie vandaag in op het leed dat de slachtoffers is aangedaan en de gemiste kansen van de verdachte om zijn leven te beteren:

Twaalf jaar lang heeft de verdachte de dans weten te ontspringen voor deze brutale woningoverval. Hij was destijds pas 19 jaar en had al een strafblad. Toch had hij daarna alle kans en tijd gehad om zijn leven te beteren. Helaas duidt niets er op dat hij sinds 2012 tot inzicht is gekomen dat misdaad niet loont. Hij heeft zijn leven totaal niet op de rit.

Hoewel de verdachte zijn betrokkenheid ontkent, is volgens het OM voldoende wettig en overtuigend bewezen dat hij een van de vier daders van de gewelddadige overval is. Tegen de man is een gevangenisstraf van zes jaar geëist.

De uitspraak in de zaak is over twee weken.