Dna op moordwapen niet van geëxecuteerde veroordeelde

Op het moordwapen waarmee een in 2017 ter dood gebrachte Amerikaan zijn buurvrouw zou hebben vermoord zat dna van een andere man. Dat is gebleken drie jaar nadat Ledell Lee door dodelijke injecties werd geëxecuteerd in een gevangenis in de staat Arkansas. De conclusie is nu volgens advocaten die het wapen lieten onderzoeken dat Lee niet de moordenaar was.

FBI

De advocaten van het Innocence Project en de American Civil Liberties Union (A.C.L.U.) kregen pas recent de gelegenheid het dna op het wapen volledig te onderzoeken. Rechters stonden dat voor de executie niet toe. Het nieuwe genetische profiel is geüpload naar een nationale criminele database van de FBI in een poging de mysterieuze man te identificeren. Er was geen hit. Dat betekent dat het dna van de man niet overeenkomt met een van de dna-profielen die al in de database staan, afkomstig van mensen die zijn veroordeeld of gearresteerd op verdenking van geweldsmisdrijven.

Knuppel

In 1993 werd de 26-jarige Debra Reese in Jacksonville, een voorstadje van Little Rock in de staat Arkansas gewurgd en geslagen met een houten knuppel. Er was een bebloed shirt omheen gewikkeld. Volgens het Innocence Project is er nooit fysiek bewijs geleverd dat Lee in verband bracht met de moord op Reese. Lee had een advocaat die dronken en onvoorbereid was tijdens hoorzittingen. Er waren onbetrouwbare ooggetuigen uit de buurt, en justitie en een aantal personen kwam het goed uit dat Lee zou worden veroordeeld, aldus het Innocence Project.

Op 20 april 2017 werd Lee ter dood gebracht. ‘Mijn laatste woorden zullen altijd zijn, zoals het is geweest: “Ik ben een onschuldige man”, ‘ vertelde hij de BBC in een interview de dag voor zijn dood.

Drijvende kracht achter het initiatief is Patricia Young, de zus van Ledell Lee.

Terughoudend

In een verklaring stellen advocaten van de A.C.L.U. en het Innocence Project terughoudend te zijn met het stellen van wat er precies kon worden geëxtrapoleerd uit het pas geteste dna van het shirt en het moordwapen – afgezien van het feit dat beide monsters van dezelfde man leken te zijn en dat die man niet Lee was. ‘Hoewel de resultaten die 29 jaar na het verzamelen van het bewijs werden verkregen, onvolledig en gedeeltelijk bleken te zijn, valt op dat er nu nieuwe dna-profielen zijn die niet beschikbaar waren tijdens het proces of de procedure na de veroordeling in de zaak van Lee’.

In de eerste rechtszaak over de moord waren de meningen in de jury te verdeeld voor een oordeel.

De tweede zaak begon op 10 oktober 1995, zeven dagen nadat O.J. Simpson was vrijgesproken van de moord op Nicole Brown Simpson en Ronald Goldman. Dat leidde tot veel verontwaardiging in de Verenigde Staten omdat critici vonden dat de jury op grond van raciale overwegingen Simpson had vrijgesproken.

In de tweede zaak veroordeelde de jury Lee wel.