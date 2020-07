Dode (23) en twee gewonden bij afrekening in drugsmilieu Vorst (B)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aan het Orbanplein in Vorst (gemeente Brussel) is zaterdagnacht een 23-jarige man geliquideerd. De schietpartij, waarbij zeventien kogels werden afgevuurd, vond rond 00.30 plaats. Het slachtoffer werd achtervolgd en met een kalasjnikov beschoten vanuit een wagen. Hij was op slag dood. Twee anderen (17 en 19) zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Drugsfamilies

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een afrekening tussen twee drugsfamilies. De clan die de lokale handel in handen heeft, zou zich bedreigd voelen door opkomende rivalen. Dat zeggen bronnen dichtbij het onderzoek tegen de Belgische krant. Buurtbewoners zeggen dat er op het Orbanplein drugs verkocht worden.

De 23-jarige beschoten man kreeg in de Merodestraat een kogel in zijn hoofd en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Twee andere jongeren van 17 en 19 jaar raakten gewond door de schoten en werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.