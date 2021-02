Dode (29) en gewonde (35) bij schietpartij in A’dam-West (VIDEO)

Bij een schietpartij aan het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West is zondagavond een 29-jarige man overleden. Ook is er een 35-jarige man gewond geraakt, die later in het ziekenhuis is aangehouden. Ook een andere verdachte is aangehouden. De schutter is nog voortvluchtig.

De schietpartij in de Staatsliedenbuurt vond rond 20.00 plaats. Twee mannen van 29 en 35 werden in een grijze BMW onder vuur genomen, van wie de eerste is overleden en de ander gewond raakte. Het gewonde slachtoffer is later op de avond door de politie in het ziekenhuis aangehouden.

De politie meldt dat vooralsnog het beeld ontstaat dat er schoten zijn gelost vanwege een ruzie. De politie heeft een man die ook betrokken was bij het incident aangehouden. Zijn rol wordt op dit moment onderzocht.