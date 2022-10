Dode (30) bij schietpartij in centrum Rotterdam (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een terras aan het Tiendplein in het centrum van Rotterdam is zaterdagavond een 30-jarige man uit Rotterdam overleden. Het slachtoffer werd rond 22.20 van dichtbij onder vuur genomen en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

(Beeld: JBMedia)

Meerdere mensen waren getuige van de schietpartij, waaronder restaurantbezoekers die op een terras zaten. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Een spoedoperatie op straat en een spoedrit naar het ziekenhuis mochten niet meer baten. De 30-jarige Rotterdammer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Schutter

Er zouden zes tot zeven schoten zijn gelost op een terras aan het Tiendplein. Volgens de politie is het onduidelijk wat aan de schietpartij vooraf is gegaan. De schutter droeg donkere kleding en een capuchon. Na het schieten vluchtte hij vanaf het Tiendplein de Zijdewindestraat in.

Het onderzoek is in volle gang. De politie is in gesprek met getuigen van het incident en er worden camerabeelden veilig gesteld. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek op de plaats delict.