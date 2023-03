Dode (31) en twee gewonden bij schietpartij in Rotterdam-Delfshaven

Print This Post

Bij een schietpartij aan de Gijsingstraat in Rotterdam-Delfshaven is zondagavond rond 19.00 een 31-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. Een 27-jarige man uit Rotterdam en een derde slachtoffer raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De dader is voortvluchtig.

(Beeld: Media-TV)

De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Over de identiteit en toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Gijsingstraat is volledig afgesloten voor onderzoek.