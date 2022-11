Dode (41) bij schietpartij in Zuidland, verdachte (35) crasht op A15 (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Zoetemanring in Zuidland (vlakbij Spijkenisse) is zondagavond een 41-jarige man uit die plaats overleden. Het slachtoffer bezweek bij een parkeerplaats aan zijn verwondingen. Kort daarna crashte op de A15 een grijze auto die door getuigen na de schietpartij werd gezien. De 35-jarige bestuurder uit Weert is aangehouden als verdachte. In zijn auto lag een vuurwapen.

De politie meldt dat buurtbewoners rond 22.30 schoten hoorden aan de Zoetemanring, een rustige nieuwbouwwijk in het dorp Zuidland. Agenten probeerden het 41-jarige slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Auto gecrasht

De politie startte direct een onderzoek waarbij sporen werden veilig gesteld en buurtbewoners werden bevraagd. Ooggetuigen meldden dat kort na het horen van de knallen een grijze auto met hoge snelheid de wijk uitreed. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken van de politie waarop de achtervolging werd ingezet. Niet veel later crashte de auto op de A15 ter hoogte van Europoort, de 35-jarige bestuurder uit Weert werd aangehouden. Hij raakte tijdens de crash gewond en werd voor een korte behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

In zijn auto vond de politie een vuurwapen. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol van de bestuurder is en of het vuurwapen hierbij gebruikt is.

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.