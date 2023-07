Dode (43) bij schietpartij in Amsterdam-Noord, twee verdachten opgepakt

Verdachten aangehouden



Naar aanleiding van de schietpartij zijn dinsdag twee mannen van 37 en 38 jaar uit Almere aangehouden. Hun rol bij de beschieting wordt verder onderzocht, maar de recherche vermoedt dat geen van beiden de schutter is geweest. Omdat de verdachten op dit moment in alle beperkingen zitten, deelt de politie geen verdere informatie over de verdenkingen tegen de twee.

TGO

Een deel van de straat werd afgezet voor politie-onderzoek. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor de schietpartij is onduidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de beschieting. Uit informatie blijkt dat er na het schietincident waarschijnlijk een relevante getuige is weggefietst van de plaats delict. De politie zegt op zoek te zijn naar deze getuige.