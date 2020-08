Dode (57) en zwaargewonde (25) bij steekpartij in woning Venlo

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in Venlo is zaterdagavond een 57-jarige vrouw uit Amersfoort overleden. De 25-jarige verdachte uit Den Haag werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en is inmiddels aangehouden op verdenking van moord/doodslag. Hij zit in alle beperkingen.

Agenten kregen rond 23.30 een melding over een steekpartij in de woning. Volgens de politie kreeg een man die daar op bezoek was een woedeaanval en stak daarbij de 57-jarige vrouw neer. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed ter plekke. De verdachte werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat de aanleiding van de steekpartij in de familiaire sfeer ligt. Zowel het slachtoffer als de verdachte staan niet ingeschreven in de woning waarin de steekpartij plaatsvond. De politie onderzoekt wat zich precies in de woning heeft afgespeeld.