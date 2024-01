Dode (73) en zwaargewonde (62) in woning Diemen-Zuid (UPDATE)

Connect on Linked in

In een woning aan de Sint Janskruid in Diemen-Zuid heeft de politie zondagmiddag een 73-jarige overleden man en een 62-jarige zwaargewonde vrouw aangetroffen. De vrouw is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man.

Rond 16.00 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse na een melding van een reanimatie. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij in een woning aan de Sint Janskruid de lichamen aan van een overleden man en een zwaargewonde vrouw.

Brandweer

De zwaargewonde vrouw is met spoed door de brandweer uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf, is de vrouw aangehouden als verdachte. De vrouw zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Om die reden is de politie terughoudend met het geven van informatie over het onderzoek.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden van de man. In de woning zijn sporen veiliggesteld en spreekt de recherche met getuigen.

‘Neergestoken’

Hart van Nederland meldt dat er volgens buurtbewoners sprake was van een geëscaleerde “pittige ruzie”. Volgens een buurtbewoner zou een vrouw haar man hebben neergestoken.