Dode bij schietpartij naast supermarkt Zwolle | Identiteit van slachtoffer en aangehouden verdachte bekend

Bij een supermarkt in Zwolle is aan het einde van de woensdagmiddag iemand doodgeschoten. Het gebeurde op een parkeerplaats langs de Rijnlaan tegenover een vestiging van de Aldi. Er is een verdachte aangehouden in de omgeving.

Kogelgaten

De schietpartij vond plaats rond 16.45. Er is te zien dat een SUV kennelijk van de zijkant is aangereden door een Mercedes. In onder meer de voorruit van de SUV zijn zeker zes kogelgaten zichtbaar, meldt het AD.

De gebeurtenis vond plaats in de Zwolse wijk Aa-landen, waar een arrestatieteam op locatie verscheen. De brandweer plaatste zichtschermen geplaatst rondom de grijze auto. Er is een groter gebied in de omgeving afgezet. De FO (forensisch onderzoek) kwam rond kwart over zes ter plaatse.

Aanhouding

De politie heeft aan een verslaggever van RTV Oost gezegd dat er in de omgeving een persoon is aangehouden. Later op de avond meldt een verslaggever ook dat de identiteit van zowel slachtoffer, als die van de verdachte bekend is:

De krant De Stentor meldt dat veel mensen getuige waren van het incident. ‘De grijze auto met de kogelgaten zou zijn klemgereden en in de zijkant door de zwarte Mercedes geramd. Beide voertuigen raakten hierdoor beschadigd, de wagen met de kogelgaten eindigde tegen een luchtalarmmast. Zeker vijf gaten zitten rechtsboven in de voorruit, een ander juist aan de linkerzijde, is op beelden te zien.’