Man gedood bij schietpartij in Amsterdam-Oost

In de Lorentzlaan in Amsterdam-Watergraafsmeer is zaterdag aan het eind van de middag een man doodgeschoten. Het incident vond vanmiddag tegen 15.00 plaats in een woonhuis. Hulpdiensten hebben het slachtoffer ter plaatse vergeefs proberen te reanimeren.

Rond 14.50 kreeg de politie de melding dat een persoon gewond was in een woning aan de Lorentzlaan. Ter plaatse bleek het slachtoffer een schotwond in het hoofd te hebben.

De politie heeft later in de middag drie aanhoudingen verricht. De verdachten zijn personen van 22, 23 en 24 jaar oud. Volgens de politie waren zij ten tijde van het schieten in de woning aanwezig. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.