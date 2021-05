Dode bij schietpartij in Hoensbroek

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in het Limbursge Hoensbroek is zondagmiddag een persoon overleden. De schietpartij vond rond 17.30 plaats op de Schuureikenweg. De inzet van een traumahelikopter was tevergeefs. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie is bezig met een zoektocht naar de schutter(s).

Volgens 1Limburg wordt er gezocht naar een scooter en twee auto’s. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie is bezig met een onderzoek.