Dode bij schietpartij in Hoofddorp

Bij een schietpartij op een parkeerplaats aan het Leenderbos in Hoofddorp is vrijdagochtend een dode gevallen. De schietpartij werd rond 11.55 gemeld. Toen de politie arriveerde mocht hulpverlening niet meer baten.

Er is nog niemand aangehouden. De politie is ter plaatse bezig met een onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Op de parkeerplaats ligt een persoon onder een wit laken naast een witte Audi.

Via Burgetnet roept de politie op uit te kijken naar twee lichtgetinte mannen in een zwarte Volkswagen Golf of Polo. Een van hen draagt een pet en is tussen de 20 en 30 jaar. Hij draagt een zwarte Northface-jas.