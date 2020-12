Dode bij schietpartij in Vlaardingen (UPDATE2)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Vlaardingen is een man doodgeschoten. De man is rond 20.15 zwaargewond gevonden op de Patrimoniumdwarsstraat. Hij is ter plaatse overleden. De politie heeft op een verdachte geschoten, deze is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Telefoontjes

Omstreeks 20.15 kreeg de politiemeldkamer meerdere telefoontjes van bewoners uit de Patrimoniumdwarsstraat in Vlaardingen over een schietpartij. Het gebeurde niet ver van een politiebureau dus agenten waren snel ter plaatse.

In de directe omgeving van het slachtoffer zagen agenten een man staan die voldeed aan het signalement dat getuigen kort daarvoor aan agenten hadden verstrekt. De man maakte zich uit de voeten en werd door agenten achtervolgd in de Potgieterstraat. De man weigerde gehoor te geven aan de sommatie om te blijven staan. Daarop is een waarschuwingsschot gevolgd waar de verdachte niet op reageerde.

Hierna is er gericht op de verdachte geschoten waarbij de man gewond raakte. Of er een vuurwapen is gevonden is nog onbekend.

Identiteit

De identiteit van de overleden man en de neergeschoten verdachte zijn nog niet bekend.

Medewerkers van de Forensische Opsporing startten een groot onderzoek. De straat werd daarbij voor publiek en omwonenden afgesloten.

Zoals te doen gebruikelijk stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar het vuurwapengebruik door de politie.