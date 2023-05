Dode bij schietpartij in woning Rotterdam-Delfshaven (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Rosener Manzstraat in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagmiddag een 47-jarige bewoner overleden. Een andere aanwezige in de woning, een 14-jarige jongen, raakte gewond na te zijn gebeten door een hond. De politie hield zaterdagavond een 18-jarige verdachte aan op verdenking van betrokkenheid.

(Beeld: JBMedia)

De schietpartij vond iets voor 16.00 plaats in de woning aan de Rosener Manzstraat. Hierbij raakte een 47-jarige bewoner zwaargewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een arrestatieteam was aanwezig. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Verdachte

De 18-jarige verdachte sloeg op de vlucht maar kon enkele uren later alsnog worden aangehouden in een auto in Capelle aan den IJssel. De man wordt overgebracht naar het bureau en verhoord. Naar de toedracht doet de politie onderzoek. Vermoedelijk vond het plaats in de relationele sfeer.

Bijtwonden

In de woning waren ook een vrouw en 14-jarige jongen aanwezig. Deze jongen is tijdens of kort na het schietincident gebeten door een hond die ook in de woning aanwezig was. Hij is gewond maar aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Beide personen worden gehoord als getuigen.

De hond is met hulp van de dierenambulance uit de woning gehaald en wordt op een andere locatie opgevangen. Daar wordt bepaald wat er met het dier gebeurt.

Stichting

In het pand waar de schietpartij plaatsvond is een stichting gevestigd die kinderen langdurig ondersteunt en ze naar eigen zeggen helpt om hun talenten te ontwikkelen.

De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is.