Dode (38) bij schietpartij in Zwolle (UPDATE)

Bij een schietpartij in Zwolle is donderdagmiddag een dode gevallen. De politie is op jacht naar de dader. De toedracht is nog onduidelijk.

Bewoner

De schietpartij vond donderdagmiddag om 15.30 plaats, aan de Palestrinalaan in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het slachtoffer zou volgens getuigen een bewoner zijn van een appartement op de zesde verdieping. Dat bericht De Stentor. De schietpartij zou aan de achterkant van het gebouw zijn gebeurd.

Na het horen van een knal, haalden bewoners kun kinderen naar binnen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar kwam te overlijden.

Bij het achterste trappenhuis zag het er volgens een ooggetuige ‘niet fraai uit’, bericht RTV IJsselmond. Volgens een vrouw zou het gaan om een man van ongeveer 38 jaar die in de flat op de zesde etage woont. Eerder dit jaar, in januari, trof de politie een kleine wietkwekerij aan in zijn appartement, meldt de zender.

Slachtoffer

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het slachtoffer de 38-jarige Danny Nijland is. Op 6 januari 2023 werd een wietkwekerij met 19 planten in zijn woning aan de Palestrinalaan gevonden. Woningcorporatie Delta Wonen spande in maart dit jaar een kort geding aan tegen de bewoner om zijn woning te ontruimen, maar uiteindelijk mocht Nijland er blijven wonen. Wel kreeg hij een waarschuwing van de gemeente.

Nijland stond onder curatele. Hij was in het verleden ook actief als kickbokser.

Onderzoek

Volgens agenten is het onderzoek in volle gang en is er nog geen aanhouding verricht. Agenten zijn met meerdere voertuigen in de omgeving aan het zoeken. Ook worden er speurhonden ingezet, aldus de website van de krant. Een zwarte auto die klem werd gereden aan de Bachlaan, vlakbij de flat, bleek niets met het incident te maken te hebben gehad.

In de avond arriveerde een zogeheten PD-unit van de politie bij de flat. Een mobiele vrachtwagen, voor forensisch politieonderzoek.