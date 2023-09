Dode bij steekpartij in Driehuis, verdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de Wolff en Dekenlaan in het Noord-Hollandse dorp Driehuis is maandagochtend rond 10.50 een man overleden. De politie is op zoek naar een verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid.

Scholieren

De politie zegt dat meerdere personen, waaronder scholieren, getuigen waren van de steekpartij. Het incident vond plaats vlakbij middelbare school het Ichthus Lyceum. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen af op de melding. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten.

Via Burgernet is een signalement verspreid van de verdachte. Het gaat om een jonge blanke man die vrij lang is. Hij draagt een lichtgekleurde lange broek en T-shirt. De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen.