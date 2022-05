Dode bij steekpartij in woning Hilversum, verdachte aangehouden (UPDATE)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een steekpartij in een woning aan de Laanstraat in Hilversum is zondagavond een vrouw overleden. De politie heeft een 17-jarige jongen als verdachte aangehouden.

Meerdere hulpdiensten kwamen rond 19.30 af op de melding van de steekpartij. Reanimatie van het slachtoffer heeft niet meer mogen baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn bewoners van het pand aan de Laanstraat in Hilversum.

De omgeving rond de plaats delict werd tijdelijk afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het gaat volgens de politie om een incident in de relationele sfeer.

De 17-jarige jongen werd in de woning aangehouden en zit vast voor verhoor. De recherche doet nader onderzoek.