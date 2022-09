Dode bij steekpartij studentenfestival Vlissingen, verdachte (16) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op een studentenfestival in Vlissingen is donderdagavond een 20-jarige inwoner uit die stad overleden. De politie hield vlak daarna in Middelburg een 16-jarige verdachte aan.

Traumahelikopter

Om 22.40 kwamen bij de hulpdiensten de eerste meldingen binnen van een steekpartij aan het Bellamypark in Vlissingen. Daar is op dat moment het studenten Kickoff Festival gaande. Ter plaatse treft de politie een zwaargewonde man aan. Eerste hulp mag niet baten, het slachtoffer overlijdt vlak daarna aan zijn verwondingen. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Ruzie

Volgens getuigen ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Na meldingen van het signalement en de mogelijke identiteit van de verdachte, wordt kort daarna een 16-jarige inwoner van Middelburg aangetroffen in Middelburg. Hij probeert nog weg te rennen, maar agenten arresteren hem na een korte achtervolging te voet.

De politie is een uitgebreid forensisch en tactisch onderzoek gestart naar de fatale steekpartij. Over een motief voor de ruzie is nog niets bekend. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.