‘Dode eigenaar (73) B&B Boxtel werd vastgebonden op stoel aangetroffen’

De 73-jarige eigenaar van een bed & breakfast aan de Oude Boomgaard in Boxtel die zaterdagmiddag dood werd gevonden in zijn woning, was waarschijnlijk slachtoffer van een overval of inbraak. De man werd vastgebonden op een stoel aangetroffen door een familielid die de politie waarschuwde. Dat schrijft Eindhovens Dagblad.

Misdrijf

Bij de politie kwam zaterdagmiddag rond 16.00 de melding binnen dat een man levenloos in een woning aan de Oude Boomgaard was gevonden. Het gaat om de 73-jarige bewoner en de eigenaar van de bijbehorende bed & breakfast. De recherche ging direct uit van een misdrijf, maar wilde niets zeggen over de wijze waarop het stoffelijk overschot werd aangetroffen omdat het zogenaamde daderinformatie betreft. Buurtbewoners wilden tegenover Eindhovens Dagblad niets zeggen over de dood van hun buurtbewoner.

Sporenonderzoek

Specialisten van forensische opsporing zijn sindsdien uitvoerig bezig met sporenonderzoek in en rond de woning. De politie meldt dat het onderzoek veel tijd in beslag neemt en nog enige tijd kan gaan duren omdat er wordt zeer nauwkeurig gezocht naar sporen en aanwijzingen.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is direct opgestart. Onder leiding van een officier van justitie onderzoekt een rechercheteam de dood van de man. Ook de achtergronden van het slachtoffer en een mogelijk motief worden onderzocht. Er is nog niemand opgepakt.