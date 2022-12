Dode en drie gewonden bij schietpartij in Limburg

Connect on Linked in

In een woning in Brunssum is dinsdagavond bij een schietincident een dode gevallen. Verder raakten er drie mensen gewond. Het gebeurde rond 22.18 in een pand aan de Koolhofstraat. De politie wilde de afgelopen nacht nog geen informatie over de slachtoffers naar buiten brengen.

Voor de gewonden werden zowel een traumahelikopter als ambulances opgeroepen. De drie zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De politie wil later op de woensdag met nadere informatie naar buiten komen.